Button espera maior integração com McLaren para 2011

Com o fim da temporada de Fórmula 1, as equipes já começam a pensar no próximo Mundial. O inglês Jenson Button, que completará seu segundo ano na McLaren, afirmou que espera uma maior integração com a equipe, já que foi contratado em janeiro de 2010 e perdeu tempo de pré-temporada com a escuderia.

"Será uma boa oportunidade de integrar ainda mais com a equipe. É estranho, porque será meu primeiro inverno (do hemisfério norte) completo com a McLaren, já que comecei a trabalhar aqui em janeiro. Há muita coisa para fazer para tornar a equipe mais forte e melhor para esta nova temporada", declarou o piloto.

"Será o momento de sentar com os meus engenheiros e ver o que podemos fazer para trazer o carro um pouco mais perto do que esperamos. Essa é a melhor parte do inverno: depois de uma intensa temporada, nos dá a oportunidade de analisar melhor o carro", completou.

No entanto, o tempo será curto. São apenas 15 semanas para o início da temporada 2011 do Mundial de Fórmula 1. "São realmente apenas 15 semanas? Isso realmente não está muito distante", surpreendeu-se Lewis Hamilton, que apontou que o objetivo da McLaren para o ano que vem é voltar ao topo. "Este é definitivamente o plano. Será difícil, mas queremos virar a mesa para cima da Red Bull", declarou o companheiro de equipe de Button.

Ambos os pilotos já haviam exaltado o desempenho da McLaren em 2010. A escuderia inglesa terminou com o vice-campeonato do Mundial de Construtores. Já na disputa entre os pilotos o resultado não foi tão satisfatório. Hamilton foi o quarto colocado, com 240 pontos, enquanto Button foi o quinto, com 214. O campeão foi Sebastian Vettel, da Red Bull, com 256 pontos.