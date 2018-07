Button espera repetir desempenho de 2009 em Interlagos

Foi no GP do Brasil do ano passado, com uma quinta colocação, que o inglês Jenson Button garantiu o seu título na Fórmula 1. No próximo dia 7 de novembro, a categoria volta a São Paulo para a penúltima etapa da temporada deste ano. E, para seguir na briga para ser o campeão, o piloto da McLaren se espelha no que já viveu no circuito de Interlagos.

"Quando estive lá no ano passado, eu aprendi uma importante lição. Fiquei em 14º lugar no treino, enquanto meu companheiro de equipe (o brasileiro Rubens Barrichello) ficou com a pole. Quando achei que tudo estava perdido, fui agressivo e dirigi uma das melhores provas da minha carreira. Isso eu quero levar para o meu fim de semana, quando sei que não precisarei apenas de um bom resultado, mas também confiar que os outros não marcaram pontos", declarou Button.

A 42 pontos do líder do campeonato, o espanhol Fernando Alonso - 231 a 189 -, Button reconhece que o título está distante, mas afirma que fará de tudo para conquistá-lo. "Dada a situação de pontos, sei que terei uma batalha para seguir na briga pelo título, mas darei tudo que posso neste fim de semana para permanecer na disputa. Lutei muito para ser campeão em 2009 e não desistirei de meu título sem lutar", afirmou o inglês da McLaren, lembrando que ainda haverá mais uma etapa, em Abu Dabi.