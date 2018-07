Button garante que não pensa em sair da McLaren Acostumado a lutar pelas primeiras posições e com um título da Fórmula 1 no currículo (em 2009, na Brawn GP), Jenson Button está vivendo uma temporada para ser esquecida. Diante dos problemas do carro da McLaren, equipe que está muito abaixo das principais rivais, o piloto inglês ocupa apenas o 10º lugar no campeonato. Mesmo assim, ele garante que não pensa numa eventual troca, revelando que pretende continuar na mesma escuderia para a disputa da categoria em 2014.