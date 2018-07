Button garante vice-campeonato; veja a classificação final da F-1 em 2011 SÃO PAULO - Com campeões de piloto e construtores já definidos anteriormente, a única disputa a ser definida neste domingo no Grande Prêmio do Brasil, em Interlagos, era o vice-campeonato. Com a terceira posição, o vencedor do 'torneio do resto' foi o inglês Jenson Button, da McLaren, que terminou a competição com 270 pontos, a mais de cem pontos atrás do campeão Sebastian Vettel, da Red Bull, que já havia garantido o título por antecipação e terminou a edição de 2011 com 392 pontos.