Button lamenta superaquecimento do motor no treino

Jenson Button terminou em quinto lugar os dois primeiros treinos livres para o Grande Prêmio da Coreia do Sul de Fórmula 1, ambos realizados na madrugada desta sexta-feira (pelo horário de Brasília). O piloto da McLaren lamentou um problema de superaquecimento de motor que o impediu de melhorar sua posição na segunda tomada de tempos.

"Perdi muito tempo na sessão da tarde [a segunda], o que me desapontou. Não consegui andar com o tanque cheio e o carro simplesmente superaqueceu. Tive que pular fora dele porque começou a fumar e perdemos um bom tempo arrumando o erro", analisou Button.

Atual campeão mundial, Button tem modestas chances de lutar pelo bi. Ele é o quinto colocado na classificação, com 189 pontos, 31 atrás do líder do campeonato, Mark Webber, da Red Bull.

Para conseguir o segundo título seguido, o inglês não depende mais só de si: tem que pontuar bem nas últimas três provas e "secar" os outros quatro concorrentes: Webber, Fernando Alonso, Sebastian Vettel e seu companheiro de McLaren, Lewis Hamilton.