Button lidera 1.º treino livre do GP da China

Dentre os brasileiros, o melhor foi Felipe Massa, em décimo, com o tempo de 1min38s098, bem acima do 1min36s677 marcado por Button. Ao menos, o piloto pôde comemorar o fato de não ter problemas com o motor de sua Ferrari, algo que tem sido frequente nesta temporada. Já o espanhol Fernando Alonso não teve a mesma sorte e andou apenas seis voltas antes de seu carro parar, ficando sem tempo.

Rubens Barrichello ficou durante todo o treino nas posições intermediárias e acabou em 16.º com sua Williams, registrando o tempo de 1min38s678, duas colocações atrás do alemão Nico Hulkenberg, seu companheiro de equipe. Lucas di Grassi e Bruno Senna mais uma vez evidenciaram o desempenho sofrível de seus carros. Di Grassi acabou em 21.º com a Virgin e Senna veio logo atrás com sua Hispania.

Além do domínio da McLaren e da Mercedes, com a Red Bull e a Renault também mostrando força, o primeiro treino desta sexta ficou marcado por um grave acidente envolvendo o suíço Sebastian Buemi, da Toro Rosso. Quando faltavam 14 minutos para o fim da sessão, ele perdeu as duas rodas da frente ao mesmo tempo no fim da reta, parando apenas na brita e nos pneus de proteção.

O motivo do raro acidente ainda será investigado. Como as duas suspensões se romperam praticamente ao mesmo tempo, a suspeita maior é de que as ondulações na pista tenham causado a perda das rodas. Fato é que o treino ficou interrompido por quase dez minutos pela bandeira vermelha e praticamente não teve mais novidades nos últimos minutos.

A classificação para o grid de largada começa às 3 horas de sábado, enquanto a corrida em Xangai, que marca a quarta etapa da Fórmula 1, será disputada às 4 horas de domingo.

FÓRMULA 1 2010 - GP DA CHINA

TREINOS LIVRES - PRIMEIRA SESSÃO (melhores tempos)

1.º - Jenson Button (ING/McLaren), 1min36s677

2.º - Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min36s748

3.º - Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min36s775

4.º - Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min37s509

5.º - Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min37s601

6.º - Robert Kubica (POL/Renault), 1min37s716

7.º - Vitaly Petrov (RUS/Renault), 1min37s745

8.º - Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min37s980

9.º - Adrian Sutil (ALE/Force India), 1min38s008

10.º - Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min38s098

11.º - Jaime Alguersuari (ESP/Toro Rosso), 1min38s161

12.º - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min38s375

13.º - Pedro de la Rosa (ESP/Sauber), 1min38s421

14.º - Nico Hulkenberg (ALE/Williams), 1min38s569

15.º - Paul di Resta (ING/Force India), 1min38s618

16.º - Rubens Barrichello (BRA/Williams), 1min38s678

17.º - Sebastian Buemi (SUI/Toro Rosso), 1min39s939

18.º - Jarno Trulli (ITA/Lotus), 1min41s531

19.º - Heikki Kovalainen (FIN/Lotus), 1min41s779

20.º - Timo Glock (ALE/Virgin) - 1min41s830

21.º - Lucas di Grassi (BRA/Virgin), 1min42s181

22.º - Bruno Senna (BRA/HRT), 1min43s875

23.º - Karun Chandhok (IND/HRT), 1min43s949

24.º - Fernando Alonso (ESP/Ferrari), sem tempo