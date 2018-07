Button lidera último treino livre e Vettel fica em 2.º

Único piloto na briga com Vettel pelo título mundial na última prova desta temporada, Fernando Alonso foi apenas o oitavo colocado. O espanhol da Ferrari teve desempenho discreto e parece ter poupado o seu carro e as suas energias para a sessão classificatória para o grid de largada, que começará às 14 horas deste sábado.

Felipe Massa, por sua vez, ficou na discreta décima posição. Fiel escudeiro de Alonso na Ferrari, o brasileiro se posicionou logo à frente do seu compatriota Bruno Senna, da Williams, que viu o seu companheiro de equipe, o venezuelano Pastor Maldonado, fechar essa última sessão livre na nona colocação.

Senna, por sinal, não teve uma jornada das mais felizes neste último treino livre em Interlagos. Ele passou reto no S do Senna, curva batizada com este nome em homenagem ao seu tio, Ayrton, e ainda chegou a rodar com sua Williams após beliscar a grama na subida da reta principal, sendo que por pouco não foi atingido por Michael Schumacher, que vinha logo atrás.

Já Lewis Hamilton, que liderou os dois primeiros treinos do GP do Brasil, na última sexta, chegou a se revezar com Button na liderança no início dos trabalhos deste sábado, mas fechou essa última sessão livre com o quarto lugar. O piloto inglês, que a partir do próximo ano correrá pela Mercedes, disputará em solo nacional a sua última corrida pela McLaren.

A terceira posição foi garantida pelo australiano Mark Webber, da Red Bull, enquanto o francês Romain Grosjean, da Lotus, e o escocês Paul di Resta, da Force India, conquistaram a quinta e a sexta colocações, respectivamente. A Force India, por sinal, assegurou os seus dois carros entre os dez primeiros com o alemão Nico Hulkenberg terminando este treino no sétimo lugar.

O GP do Brasil de F1 terá a sua largada às 14 horas deste domingo, sendo que o Autódromo de Interlagos já recebeu uma boa presença de público neste sábado. A corrida marcará a despedida de Schumacher, que foi apenas o 15.º neste último treino livre e irá se aposentar da categoria ao fim desta temporada.

Confira a classificação do último treino livre do GP do Brasil:

1.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min13s188

2.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min13s245

3.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min13s385

4.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min13s389

5.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min13s420

6.º Paul di Resta (ESC/Force India), 1min13s486

7.º Nico Hulkenberg (ALE/Force India) 1min13s602

8.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min13s691

9.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min13s700

10.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min13s712

11.º Bruno Senna (BRA/Williams), 1min13s948

12.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min14s126

13.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min14s190

14.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min14s192

15.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min14s347

16.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min14s687

17.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min14s972

18.º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min15s159

19.º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min15s707

20.º Timo Glock (ALE/Marussia), 1min15s763

21.º Charles Pic (FRA/Marussia), 1min16s059

22.º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min16s198

23.º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min16s793

24.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), sem tempo