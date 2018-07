Button minimiza perda da liderança na Fórmula 1

Atual campeão mundial, o inglês Jenson Button abandonou o GP de Mônaco no último fim de semana e deixou a liderança da temporada 2010 da Fórmula 1, sendo superado pelo australiano Mark Webber, pelo alemão Sebastian Vettel, ambos da Red Bull, e o espanhol Fernando Alonso, da Ferrari. O piloto da McLaren, porém, minimizou a situação.

"Nós todos sabemos que esta é uma temporada longa - 19 corridas - e ainda é muito cedo para se preocupar com a liderança do campeonato. Não me interpretem mal, é bom, mas não é importante até o final da temporada", afirmou Button, minimizando a sua queda na Fórmula 1, em nota publicada no seu site oficial.

O piloto da McLaren ressaltou, porém, que novos abandonos podem tirá-lo da luta pelo título da Fórmula 1. "Mas eu acho que mostra o que pode acontecer quando você potencialmente perder um número de pontos por não terminar, ou por não terminar nas posições que não dão pontos. Parece um golpe maior do que realmente é, porque você vê alguém se afastar por 18 ou 25 pontos, que é uma margem muito grande", disse.

Após seis etapas, Button tem 70 pontos e duas vitórias, nas provas da Austrália e da China. Ele está oito pontos atrás de Webber e de Vettel, e com cinco a menos do que Alonso. Em compensação, está à frente de Lewis Hamilton, seu companheiro de equipe na McLaren, que ocupa a sexta colocação, com 59 pontos.