Button põe Fórmula 1 à frente de vida amorosa

"Estou aqui para focar no final de semana, que é obviamente a razão principal por que estamos aqui, então, eu preciso estar totalmente focado", disse o britânico aos repórteres quando perguntado sobre seu relacionamento antes do GP da Turquia.

"Não quero responder perguntas sobre minha vida particular."

"Sempre tive pessoas maravilhosas ao meu lado, incluindo família e, obviamente, minha companheira e amigos, e isso é importante para mim," acrescentou o piloto de 30 anos da McLaren, que coleciona várias namoradas ao longo dos anos.

"Ter pessoas ao meu lado que me conhecem como pessoa, me conhecem nos meus dias bons e ruins, e, basicamente, eu ainda tenho essa gente comigo. Meu pai está aqui e meu fisioterapeuta que me acompanha há alguns anos."

"Eu ainda tenho uma pequena família à minha volta e eu realmente me sinto em casa aqui", afirmou Button, que trocou a Brawn pela McLaren após o final da temporada passada.

"Sinto como se fossem minha família, o que é ótimo. É importante integrar um time e ser bem-vindo, isso faz diferença na sua performance."

Jornais noticiaram na sexta-feira que Button e a modelo argentina-japonesa Jessica Michibata se separaram após mais de um ano juntos.

O britânico se classificou em quarto lugar, na segunda fila do grid de largada, para a corrida de domingo no circuito que viu uma de suas vitórias mais dominantes no ano passado.

Button contou que teve dificuldades com a aderência de seu carro na perigosa curva oito e estava feliz com seu resultado.

"Eu, obviamente, vou largar no lado sujo da pista, mas estou feliz por ser o quarto", disse ele. "Não é uma colocação ruim para começar e é boa para amanhã."

"Estou satisfeito com o carro, acho que ele se saiu realmente bem durante todo o final de semana. O melhor de tudo é que estamos próximos da Red Bull e, se você olhar para Barcelona, estávamos quase um segundo mais lentos."