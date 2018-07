Button prevê Mercedes e Lotus com força na Malásia

KUALA LUMPUR - Depois de vencer com certa facilidade a prova de abertura do Mundial de Fórmula 1, em Melbourne, na Austrália, Jenson Button prevê uma disputa mais acirrada pela vitória noGP da Malásia, que será disputado no próximo domingo, no circuito de Sepang, em Kuala Lumpur. O piloto inglês afirmou nesta quarta-feira que, além das rivais diretas Red Bull e Ferrari, Mercedes e Lotus entrarão com força na segunda etapa do campeonato deste ano.

"Eu acho que a corrida (na Austrália) mostrou que há várias equipes de ponta na Fórmula 1, e acho que nós podemos esperar que elas lutem pela vitória na Malásia. Ambos os pilotos da Red Bull (Sebastian Vettel e Mark Webber) foram muito rápidos na corrida, e acho que nós podemos esperar por fortes duelos contra Mercedes e Lotus neste final de semana. É claro, nós não estamos relaxados, e vamos para Malásia prontos para uma briga forte", disse Button, depois de ressaltar que um bom desempenho no treino classificatório é muito importante na posterior briga pela vitória.

"Nós dissemos repetitivamente ao longo do ano passado, e vimos em uma e outra vez com Sebastian (Vettel, no ano passado), que se você pode se qualificar fortemente e sair com caminho limpo é muito mais fácil controlar o seu campo, para correr com a pista limpa e conseguir um resultado representativo", completou.

Ao falar mais especificamente sobre o circuito de Sepang, Button destacou que ele é "mais do que um circuito de alta velocidade" e que possui "fantásticas curvas". Ao mesmo tempo, porém, destacou que o carro trabalha "contra o piloto se não estiver funcionando bem", mas se torna prazeroso para o corredor se o monoposto estiver bem acertado.

Já Lewis Hamilton, terceiro colocado na Austrália no último domingo, exibiu confiança em um bom desempenho na Malásia ao lembrar que o carro da McLaren mostrou força em pistas de alta velocidade durante os testes da pré-temporada da F1.

"Fisicamente, (o GP malaio) é sempre uma corrida dura, mas nós estamos melhorando a organização em todas as áreas, acho que nós temos conseguido importantes passos neste ano para garantir que toda a equipe estará melhor preparada para o calor e para a umidade. Claramente, estamos encorajados pelo nosso ritmo, tanto na classificação quando na corrida, e eu gostaria que nós pudéssemos continuar com ele neste final de semana na Malásia", destacou o companheiro de Button.

E Hamilton garante que o bom desempenho na prova de abertura do Mundial não fará a McLaren relaxar diante dos concorrentes. "O resultado na Austrália só irá duplicar a determinação de todos. O desenvolvimento de corrida já começou e nós lutaremos como loucos para ficar na frente. Eu acho que a Malásia vai acrescentar detalhes ao quadro geral (da Fórmula 1), mas é o ritmo de desenvolvimento - entre nós, Red Bull, Mercedes, Lotus e Ferrari - que vai definir o curso da temporada", analisou.