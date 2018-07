Button reitera decisão de só seguir na Fórmula 1 se for pela McLaren Com o seu futuro indefinido, o inglês Jenson Button vem tendo que comentar seguidas vezes sobre a possibilidade de deixar a Fórmula 1 ao fim da temporada 2015 ou até mesmo de trocar de equipe para o próximo campeonato. E embora tenha assegurado que ainda não definiu nada, ele garantiu que não trocará a McLaren por nenhuma outra equipe se continuar na principal categoria do automobilismo mundial, apesar do péssimo campeonato da equipe neste ano.