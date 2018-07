Button revela que já renovou seu contrato com a McLaren

A continuidade de Button na McLaren já era tida como uma tendência para o próximo ano, mas as especulações em torno do seu futuro começaram no final de semana do último GP da Bélgica, realizado no mês passado. Na ocasião, ele disse que a equipe ainda não havia exercido a opção, prevista no seu contrato anterior, de renovar o acordo por mais uma temporada.

Agora, porém, Button assegurou: "Está feito. Eu estarei aqui no próximo ano". A revelação ocorreu em entrevista ao canal britânico Sky Sports, para quem ele disse que não poderia relevar a extensão do acordo neste momento.

O certo é que Button confirmou a renovação de seu contrato em um momento no qual a McLaren realiza uma campanha historicamente ruim na Fórmula 1. Justamente na temporada em que completou 50 anos de existência, a escuderia amarga a quinta posição no Mundial de Construtores, com apenas 66 pontos em 12 provas disputadas. Já Button é o nono colocado no Mundial de Pilotos e seu companheiro de time, Sergio Pérez, figura no 12.º lugar.

Apesar deste quadro desfavorável, o piloto mexicano exibiu otimismo ao ser questionado sobre o seu futuro na F1 nesta quinta-feira, durante entrevista coletiva em Cingapura. "Tudo está sendo muito bem feito", apontou Pérez, confiante de que terá ao menos mais um ano para mostrar serviço como titular da equipe.

A escuderia inglesa ainda não confirmou oficialmente a sua dupla de pilotos para 2014, mas Jonathan Neale, diretor da equipe, prometeu na última quarta-feira que isso será feito "muito em breve".