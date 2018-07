Button revela torcida por chuva no GP da Malásia

"A Malásia pode ser tão imprevisível, especialmente com a largada mais tarde no domingo, o que tende a ter chuva no final da tarde. Nós vimos no ano passado, quando Fernando (Alonso) ganhou, e nós sabemos que o clima imprevisível pode tornar uma loteria para todos", disse o britânico, que venceu o GP da Malásia em 2009.

Button garantiu que considera prazeroso correr com as condições instáveis no tempo e admitiu que a McLaren não tem chances de vitória com a pista seca. "Eu gosto de dirigir em condições mutáveis, e adoraria o desafio de ter condições de correr competitivamente em um carro que todos nós sabemos que ainda não possui capacidade para lutar por vitórias", afirmou.