Button será o primeiro a testar novo carro da McLaren

Em seguida, nos dias 9 e 10 do mesmo mês, Lewis Hamilton, companheiro de equipe e compatriota de Button, assumirá o cockpit do MP4-27 para fechar esta primeira fase de testes na pista espanhola.

Pelo cronograma anunciado pela McLaren e confirmado pelo site oficial da Fórmula 1 nesta terça-feira, esta ordem irá se inverter nos testes marcados para acontecer em Barcelona entre 21 e 24 de fevereiro. Desta vez, Hamilton andará com o novo carro da escuderia nos dois primeiros dias, enquanto Button fechará os trabalhos posteriormente.

Já nos testes coletivos agendados para ocorrer entre os dias 1.º e 4 de março, também em Barcelona, os dois pilotos irão se revezar no cockpit do novo carro da McLaren em dias alternados, com Button abrindo as atividades e Hamilton encerrando.

Escolhido para começar os testes pela McLaren, Button fechou o Mundial de 2011 da F1 como vice-campeão, 12 pontos à frente do australiano Mark Webber, da Red Bull, e 122 atrás do alemão Sebastian Vettel, que faturou o título pelo segundo ano consecutivo. Já Hamilton encerrou a temporada em quinto lugar, com 43 pontos a menos do que Button e com 30 de desvantagem em relação ao espanhol Fernando Alonso, da Ferrari, o quarto colocado em 2011.