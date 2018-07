Button vê McLaren em evolução, mas admite dificuldades Com dificuldades para ser competitiva neste início de temporada, a McLaren conseguiu o seu melhor resultado na última prova, o GP da China, em que Jenson Button conquistou a quinta colocação. Um dia antes do início das atividades do GP do Bahrein, o piloto inglês garante que a equipe está evoluindo. "Eu acho que nós temos melhorado desde a primeira corrida", disse.