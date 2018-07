Cacá Bueno confirma que Rubinho vai disputar a temporada da Stock em 2013

SÃO PAULO - O piloto Cacá Bueno, cinco vezes campeão da Stock Car, confirmou nesta segunda-feira, no programa 'Bem Amigos', do Sportv, que Rubens Barrichello vai disputar a próxima temporada da principal categoria automobilística do Brasil. Rubinho participou de três corridas em 2012. O contrato de 2013 contempla todas as corridas.

A equipe Full Time estava desesperada para fechar contrato com Rubinho. A exposição de mídia do ex-piloto da Fórmula 1 seria, no cálculo da equipe, seria suficiente para convencer a empresa farmacêutica multinacional Sanofi-Aventis a renovar o contrato de patrocínio da equipe.

A Sanofi-Aventis, proprietária da marca Medley, de medicamentos genéricos, estava desgostosa com a categoria desde que o piloto Marcos Gomes foi flagrado no antidoping. No exame havia vestígios do uso de maconha e de outras duas substâncias proibidas. O filho de Paulo Gomes, campeão por quatro vezes da Stock, foi substituído por Felipe Maluhy.

O retorno de mídia proporcionado por Rubinho, que disputou três corridas pela Full Time, foi alto. O duas vezes vice-campeão da F-1 percebeu que poderia receber uma recompensadora remuneração por sua pilotagem em autódromos nacionais e logo concluiu que poderia ser mais competitivo na Stock, em comparação com sua trajetória na Indy.