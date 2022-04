Cacá Bueno correrá na Stock Car em autódromo que leva seu nome

O fim de semana da terceira etapa da Stock Car de 2022 será especial para Cacá Bueno. Cinco vezes campeão da categoria, o piloto carioca voltará a correr uma prova em seu estado neste domingo (10) no Autódromo do aeroporto do Galeão, que leva o seu nome.

“É um grande orgulho ter uma pista com o meu nome. É uma honraria, um reconhecimento do nosso trabalho. E só pude chegar aqui por tudo o que eu aprendi aqui na minha cidade, começando a competir de kart, de carro e andando por equipes da Stock Car daqui. Sou de uma época em que metade do grid era formado por equipes do RJ. Hoje são apenas seis carros. Eu continuo morando no Rio, meu escritório é no Rio e eu não desisti do RJ”, disse Cacá.

Único carioca no grid regular da temporada 2022 da Stock Car, Cacá Bueno não começou bem o ano. Depois de duas corridas, o piloto somou 12 pontos e é o 23º colocado na classificação da categoria. Na volta das provas em seu estado, Bueno não esconde o que espera quando falamos de resultado.

“Sobre a corrida, espero que a gente possa brigar na frente. O desempenho nas duas primeiras etapas não reflete nem de longe o que a Crown Racing pode fazer. Trabalhamos duro depois da etapa de Goiânia para melhorar nosso carro, sobretudo o motor que recebemos da fornecedora, então, a expectativa é das mais altas para a etapa do Rio”.

A volta do Rio de Janeiro para a Stock Car também traz uma novidade. Diferente das outras corridas, a etapa carioca será disputada em uma área do Aeroporto do Galeão. Desenvolvido pelo escritório do engenheiro Luis Ernesto Morales, o traçado foi pensado para que seja rápido, com os pilotos completando as voltas em menos de um minuto.

Os treinos para o GP Galeão da Stock Car, a terceira etapa da temporada de 2022 da categoria, serão abertos no sábado (9), com duas atividades livres e a classificação. As corridas estão marcadas para o domingo, a partir das 13h20.