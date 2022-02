Cacá Bueno e Felipe Fraga serão punidos com peso extra de 30kg no carro na abertura da Stock Car

Cacá Bueno e Felipe Fraga formarão uma das duplas na corrida de abertura da temporada 2022 da Stock Car, marcada para domingo, dia 13, em Interlagos. E serão punidos por isso. Por ter um piloto que já venceu uma edição da corrida das duplas, Bueno e Fraga terão de correr com um lastro de 30kg a mais em seu carro na capital paulista, conforme reza o regulamento. O Estadão mostra a prova ao vivo no seu portal.

De acordo com as normas da Stock, caso um dos integrantes da dobradinha já tenha vencido uma edição da Corrida das Duplas, como é o caso de Felipe Fraga, o veículo terá o peso extra de 30kg. Esta será a primeira prova da temporada e ocorrerá no domingo, em São Paulo, com largada prevista para 13h55, e transmissão da Band.

"A expectativa para este fim de semana é das melhores e a nossa equipe está bem preparada para a abertura da temporada da Stock Car. Interlagos é uma pista que todos conhecem muito bem e sabemos o caminho para conseguir um bom resultado. Além disso, tenho como convidado o Felipe Fraga, que é o melhor parceiro que poderia ter para a Corrida de Duplas. Claro que a regra de levar 30 quilos por termos um campeão e vencedor da prova de Duplas e ter menos treinos que os outros não é a situação ideal, mas vamos brigar por um grande resultado mesmo assim", afirmou Cacá Bueno.

A corrida deste domingo em Interlagos é uma espécie de retorno de Felipe Fraga ao torneio. Campeão da Stock Car em 2016, o piloto não compete na principal categoria do automobilismo nacional desde 2019, quando começou sua carreira internacional. Atualmente, Fraga é piloto oficial da Mercedes para competições de GT.

"É uma alegria retornar à Stock Car, ainda que para uma corrida apenas. Todos sabem o quanto eu gosto da categoria, e estou feliz também por correr ao lado do Cacá, que foi meu companheiro de equipe anos atrás, e pelo mesmo time em que fui campeão. Além disso, tenho certeza de que temos todas as condições para brigar por vitórias", comentou Fraga, que junto de Cacá, tem seis títulos na categoria.

Temporada 2022 da Stock Car

O calendário da Stock Car em 2022 terá 12 etapas em quatro Estados e no Distrito Federal. A Corrida de Duplas será disputada no domingo, em Interlagos, sem a presença de público a partir de 13h55, e contará com transmissão da Band, do Sportv e do canal oficial da categoria no YouTube. O Estadão terá também transmissão ao vivo da corrida, e todas as demais etapas do calendário da competição. O streaming estará fixo no portal do Estadão e nas reportagens sobre a Stock.