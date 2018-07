Cacá Bueno fica com a pole na etapa de Nova Santa Rita da Stock Car

Cacá Bueno conquistou neste sábado a pole position da quarta etapa da Stock Car, no circuito Velopark, em Nova Santa Rita (RS). Dono de três títulos na categoria, ele mostrou ser mesmo o mais rápido do dia ao fazer os dois melhores tempos na sessão de classificação. Assim, vai largar em primeiro lugar neste domingo, na corrida que tem início previsto para as 11 horas.

"Havia alguns pilotos rápidos ainda buscando algo, como o Ricardo Maurício, o Marcos Gomes e o Thiago Camilo", disse Cacá Bueno, ao explicar porque tentou e conseguiu abaixar ainda mais o seu tempo quando já tinha a melhor volta do treino de classificação realizado neste sábado. "É uma prova de que o carro está não somente veloz, mas constante", completou o piloto.

Vencedor da etapa anterior da Stock Car, disputada em Ribeirão Preto (SP), Átila Abreu ficou em segundo lugar no grid, enquanto Luciano Burti vai largar em terceiro e Marcos Gomes será o quarto. Líder do campeonato, Max Wilson teve problemas com seu carro durante o treino deste sábado e não conseguiu marcar tempo, terminando na 30ª e última posição.