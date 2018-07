Cacá Bueno vence e Max Wilson lidera Stock Car

Cacá Bueno contou com a sorte neste domingo para vencer a etapa de Brasília da Stock Car. O piloto chegou na frente por conta do abandono de Ricardo Maurício, então líder da prova e do campeonato. Max Wilson terminou a prova em segundo lugar e assumiu a ponta da classificação geral, faltando apenas uma etapa para o fim da temporada.

Com o resultado deste domingo, Wilson chegou aos 267 pontos, enquanto Cacá Bueno alcançou 261, sem contar os descartes das corridas da Super Final, que inclui somente os dez melhores pilotos do ano. Ricardo Maurício, que tinha a chance de ser campeão em Brasília, estacionou nos 251 e caiu para a terceira colocação geral.

Maurício largou na pole neste domingo e manteve a posição até a 30.ª volta, quando um dos pneus furou e levou o piloto para a caixa de brita. Bueno, que vinha em segundo após sair em sexto, assumiu a liderança e não teve problemas para garantir a colocação até a bandeirada. Wilson chegou em segundo ao ultrapassar Daniel Serra e Thiago Camilo, terceiro colocado, nas voltas finais da prova.

A corrida de Brasília deixou a classificação da Stock Car embolada. O título da temporada 2010 será definido somente na última etapa do ano, dia 5 de dezembro, no Autódromo Internacional de Curitiba.