Cacá Bueno vence prova de abertura da temporada da Stock Car

Atual campeão da Stock Car, Cacá Bueno começou muito bem a defesa do seu título ao vencer a prova de abertura da temporada 2012, realizada neste domingo, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Tetracampeão, o piloto da Red Bull assumiu a ponta da prova na largada e completou a corrida em primeiro. Thiago Camilo, em segundo lugar, e Ricardo Maurício, em terceiro, também foram ao pódio.

Pole position, Allam Khodair não conseguiu manter a dianteira da prova na largada ao ser ultrapassado por Cacá Bueno logo no S do Senna. Quem também se deu bem no começo da prova foi Átila Abreu, que saltou do oitavo para o quarto lugar. Na segunda volta, porém, o safety car entrou na pista após Alceu Feldmann sofrer acidente.

Após a relargada, Cacá Bueno manteve a liderança e abriu vantagem confortável para seus principais concorrentes, que faziam disputa acirrada pelos dois outros lugares no pódio da etapa de São Paulo da Stock Car. Khodair, Ricardo Maurício, Thiago Camilo, Átila Abreu e Daniel Serra trocaram de posições diversas vezes.

Thiago Camilo utilizou várias vezes o botão de ultrapassagem e conseguiu garantir o segundo lugar após largar apenas da sexta posição. Já Ricardo Maurício conquistou o terceiro lugar apenas na última volta, quando ultrapassou Khodair, que terminou a prova em quarto lugar, duas vezes. Já Átila Abreu concluiu a corrida na quinta colocação.

A segunda etapa da temporada 2012 da Stock Car será disputada no dia 15 de abril, em Curitiba.

Confira o resultado da etapa de São Paulo da Stock Car:

1º Cacá Bueno, 24 voltas em 43min29s406

2º Thiago Camilo, a 1s326

3º Ricardo Maurici, a 9s777

4º Allam Khodair, a 11s132

5º Átila Abreu, a 12s028

6º Daniel Serra, a 12s372

7º Nonô Figueiredo, a 12s761

8º Júlio Campos, a 14s414

9º Valdeno Brito, a 15s421

10º Lico Kaesemodel, a 15s846

11º Marcos Gomes, a 22s367

12º Felipe Maluhy, a 23s867

13º David Muffato, a 24s218

14º Luciano Burti, a 26s555

15º Denis Navarro, a 30s899

16º Rodrigo Sperafico, a 34s899

17º Galid Osman, a 1 volta

18º Pedro Boesel, a 1 volta

19º Giuliano Losacco, a 1 volta

20º Xandinho Negrão, a 1 volta

21º Eduardo Leite, a 1 volta

22º Diego Nunes, a 1 volta

23º Tuka Rocha, a 1 volta

24º Max Wilson, a 1 volta

25º Alceu Feldmann, a 1 volta

26º Ricardo Zonta, a 1 volta

27º Duda Pamplona, a 1 volta

28º Vitor Meira, a 1 volta

29º Ricardo Sperafico, a 1 volta

30º Antonio Pizzonia, a 3 voltas

31º Rodrigo Navarro, a 9 voltas

32º Popó Bueno, abandonou