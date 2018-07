Cacá vence em Tarumã, diminui desvantagem e decide em Interlagos

Cacá Bueno venceu a segunda corrida da etapa de Tarumã de Stock Car, neste domingo, em Viamão (RS), e diminuiu a desvantagem em relação ao líder da temporada Marcos Gomes para 31 pontos. Com os resultados da prova, a decisão do campeonato foi adiada para a última etapa, em Interlagos, no dia 13 de dezembro.

A primeira corrida do dia coroou a regularidade de Allam Khodair. Melhor em todos os treinos livres e pole position na prova, o piloto largou na ponta, chegou a perder uma posição para Felipe Fraga, mas se aproveitou do ótimo desempenho de sua equipe no pit-stop obrigatório para retomar a primeira colocação.

Marcos Gomes, líder do campeonato e que buscava o título ainda neste domingo, terminou a prova em terceiro lugar - atrás de Felipe Fraga -, enquanto Cacá Bueno foi o nono. Com o resultado parcial, a diferença de pontos do líder para o segundo colocado no campeonato subiu para então para 43 pontos.

CACÁ TIRA DIFERENÇA

Com a vantagem de largar em segundo lugar, graças à posição na primeira corrida, Cacá chegou a perder uma posição para Daniel Serra durante a segunda prova, mas se recuperou para cruzar a linha de chegada em primeiro.

Rubens Barrichello e Daniel Serra completaram o pódio. Marcos Gomes, que largou em nono, foi prejudicado por um acidente ainda na primeira volta e caiu para 13.º. No decorrer da corrida, o líder do campeonato caiu mais duas posições, mas se beneficiou do abandono de Fraga, seu companheiro de equipe, e Ricardo Maurício, por conta de um princípio de incêndio no carro.