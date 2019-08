Caio Castro começa bem no prólogo do Rally dos Sertões, mas depois capota carro

Neste sábado, começaram as primeiras disputas do Rally dos Sertões, com o prólogo e 'Super Prime' definindo quem largaria nas primeiras colocações na primeira etapa, entre Campo Grande e Costa Rica, ambas as cidades no Mato Grosso do Sul. E, inesperadamente, o ator da Globo Caio Castro, que está competindo, teve um bom desempenho.

Ao lado de Marcos Ponstein na categoria UTV, Castro conseguiu o terceiro melhor tempo no prólogo, disputado de manhã em um trajeto de 2km. A dupla fez o tempo de 1m45s, apenas dois segundos a mais que os vencedores Cristian Domecg e João Luis Stal. Dessa forma, estiveram presentes no Super Prime, disputa em formato mata-mata entre os oito melhores pilotos para ver quem seria o 'pole position'.

Na primeira disputa, Castro e Ponstein foram mais rápidos que Paulo Rovaris e Oscar Holffmann, se credenciando para a semifinal. Nesta corrida, a dupla acabou capotando. Felizmente, nenhum dos dois se feriu. Logicamente, perderam para Rodrigo Varela e Fábio Pedroso. Veja o vídeo do acidente.

"Eu peguei um bump ali que não esperava", explicou Castro sobre o acidente ao SporTV. Posteriormente, ele e seu colega de equipe foram para o hospital para checagem, embora garantissem estar tudo bem em um vídeo na ferramenta stories do instagram.

"(A experiência foi) Boa, muito boa. O menino é bom. Ele veio, achamos que não teria uma experiência de rali, que ele ia ter que aprender aqui dentro, mas parece que ele já tem uma bagagem de fora", surpreendeu-se Marcos Ponstein em um vídeo postado no facebook oficial do Rally dos Sertões.

O Rally dos Sertões 2019 acontecerá de 25/08 a 01/09 e irá de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, até Aquiraz, no litoral do Ceará, em um trajeto de aproximadamente 2.832km que corta seis estados brasileiros (Mato Grosso do Sul, Goiás, Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, Piauí e Ceará). Castro deve participar de quatro das oito etapas.