Calendário da Stock Car de 2019 terá 12 etapas e começará em Viamão em 7 de abril

O calendário da Stock Car, que completará 40 anos de existência em 2019, foi definido pela organização da categoria e contará com 12 etapas em sua próxima edição. O campeonato do próximo ano começará no dia 7 de abril, no circuito de Tarumã, em Viamão (RS), e será fechado em 15 de dezembro, na pista de Interlagos, em São Paulo.

Uma das novidades em relação a 2018 é o fato de que a Corrida de Duplas ocorrerá em maio, na terceira etapa da temporada, e não mais na abertura da temporada, como vinha acontecendo. Já a Corrida do Milhão, que paga R$ 1 milhão ao vencedor, foi agendada para acontecer em 25 de agosto, ainda em local a ser definido.

"O ano de 2019 vai ser muito especial para a Stock Car em todos os sentidos. É o aniversário de 40 anos do surgimento da categoria, criada por pilotos que foram verdadeiros desbravadores, e justamente no mesmo ano que ela chega à sua corrida de número 500. São marcos importantíssimos na história do automobilismo brasileiro, e vamos trabalhar para que seja um ano extremamente especial dentro e fora das pistas", afirmou Carlos Col, presidente do conselho da Vicar Promoções Desportivas, promotora e organizadora da Stock Car e da Stock Light, categoria de acesso à principal, que terá oito etapas no próximo ano.

Essa emblemática corrida de número 500 da Stock Car ocorrerá justamente na abertura da temporada, no autódromo de Tarumã, justamente onde aconteceu a primeira corrida da história da categoria, em 22 de abril de 1979. A organização da categoria, porém, informou que a prova ainda está sujeita a ser confirmada. A Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA) fará uma vistoria de homologação no local após obras necessárias em algumas áreas do circuito.

Curitiba, por sua vez, está ainda provisoriamente incluída no calendário para receber a oitava etapa, no dia 15 de setembro, aguardando apenas a formalização com o autódromo para ser confirmada. A Stock Light vai ter suas oito etapas em Tarumã, Goiânia, Londrina, na Corrida do Milhão, Curitiba, Cascavel, Goiânia e São Paulo.

Confira o calendário de 2019 da Stock Car:

7 de abril - etapa de Tarumã, em Viamão-RS*

5 de maio - etapa de Velo Città, em Mogi Guaçu-SP

19 de maio - etapa de Goiânia, Corrida de Duplas

9 de junho - etapa de Londrina-PR

21 de julho - etapa de Santa Cruz do Sul-RS

11 de agosto - etapa de Campo Grande-MS

25 de agosto - Corrida do Milhão, em local a ser definido

15 de setembro: etapa de Curitiba-PR*

20 de outubro: etapa de Cascavel-PR

10 de novembro: etapa do Velopark, em Nova Santa Rita-RS

24 de novembro: etapa de Goiânia

15 de dezembro: etapa de Interlagos, São Paulo

(*) Locais a serem confirmados