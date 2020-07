Confira o calendário da temporada 2020 e onde assistir à MotoGP

Após uma série de provas canceladas em razão do novo coronavírus, começa neste final de semana a temporada da MotoGP. A competição terá início na Espanha, em Jerez, e a temporada terá apenas 13 corridas.

As provas terão transmissão ao vivo pela Fox Sports.O GP da Espanha começa a partir das 9h da manhã de domingo e o treino classificatório será no mesmo horário. Vale lembrar que também serão disputadas as provas de Moto2, Moto3 e MotoE.

Foram canceladas oito provas na temporada. As corridas nos Estados Unidos, Catar, Holanda, Finlândia, Alemanha, Japão, Austrália e Itália. Há ainda mais três que estão em aberto e ainda não foram confirmadas pela organização: Argentina, Tailândia e Malásia.

Vencedor da licitação para construir um novo autódromo no Rio, o consórcio Rio Motorsports fechou a compra dos direitos de transmissão para o Brasil da temporada 2020 da MotoGP. Além da assinatura desse contrato, o consórcio já tem outro acordo celebrado com a promotora da MotoGP e com a Federação Internacional de Motociclismo (FIM).

Para a temporada de 2022, está prevista a realização de uma etapa no Rio de Janeiro no futuro circuito a ser construído em Deodoro. As obras de construção ainda não começaram e dependem da emissão de licenças ambientais.

Confira o calendário da temporada 2020 de MotoGP