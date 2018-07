Calendário de 2018 da MotoGP tem prova na Tailândia e pista britânica indefinida

A Federação Internacional de Motociclismo (FIM) anunciou nesta quarta-feira o calendário provisório da temporada 2018 da MotoGP. O próximo campeonato tem prevista a realização de 19 corridas, sendo que a Tailândia passa a receber uma etapa e o local de realização da prova da Grã-Bretanha está indefinido.

Como ocorre tradicionalmente, a próxima temporada da MotoGP vai ser iniciada com a etapa do Catar, em 18 de março. No mês seguinte, serão disputadas as etapas da Argentina e das Américas, que antecedem a chegada do principal campeonato de motovelocidade do mundo ao continente europeu.

Vão ser 11 provas consecutivas, entre maio e setembro, começando com a etapa da Espanha, em 6 de maio, e terminando com a etapa de Aragão, em 23 de setembro. Chama a atenção, porém, o impasse envolvendo a corrida da Grã-Bretanha, que não teve o seu local definido, mas está agendada para 26 de agosto.

A previsão anterior era que já a partir de 2017 a prova britânica fosse disputada no novo Circuito de Gales, que ainda não foi construído. Assim, a etapa se manteve em Silverstone neste ano, onde é realizada desde 2010, com a possibilidade permanecer para 2018. Mas a FIM ainda não oficializou esse acordo para o próximo ano.

A sequência de corridas na Europa vai ser encerrada com a estreia no calendário da etapa da Tailândia, que vai ser realizada em 7 de outubro no circuito de Chang. Essa prova vai ser seguida por corridas no Japão, na Austrália e na Malásia, com a temporada 2018 sendo concluída com a etapa da Valência, agendada para 18 de novembro.

Confira como ficou o calendário do próximo campeonato da MotoGP:

18/03 - Catar (Losail)

08/04 - Argentina (Termas de Río Hondo)

22/04 - América (Circuito das Américas)

06/05 - Espanha (Jerez de la Frontera)

20/05 - França (Le Mans)

03/06 - Itália (Mugello)

17/06 - Catalunha (Montmeló)

01/07 - Holanda (Assen)

15/07 - Alemanha (Sachsenring)

05/08 - República Checa (Brno)

12/08 - Áustria (Red Bull Ring)

26/08 - Grã-Bretanha (Local a confirmar)

09/09 - San Marino (Misano)

23/09 - Aragão (Motorland)

07/10 - Tailândia (Chang)

21/10 - Japão (Motegi)

28/10 - Austrália (Phillip Island)

04/11 - Malásia (Sepang)

18/11 - Valência (Ricardo Tormo)