Calendário provisório indica Fórmula 1 com 22 provas em 2014

PARIS - A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) divulgou nesta sexta-feira o calendário provisório da temporada 2014 da Fórmula 1 com um recorde de 22 corridas. Em relação ao campeonato deste ano, há quatro novidades: provas na Rússia, na Áustria, no México e em New Jersey, nos Estados Unidos.

O calendário foi divulgado após reunião do Conselho Mundial da FIA, realizada nesta sexta na Croácia, com duas provas a mais do que o recorde anterior e três a mais do que as 19 da atual temporada, mesmo que as equipes já tenham demonstrado relutância com o aumento no número de provas.

O GP da Rússia está marcado no calendário para o dia 5 de outubro em um circuito na cidade de Sochi, que no próximo ano sediará os Jogos Olímpicos de Inverno. Inicialmente prevista para fazer parte do campeonato de 2013, o que posteriormente foi cancelado, a prova em New Jersey, chamada de GP da América, está prevista para 1º de junho, mas ainda precisa da aprovação do circuito pela FIA para ser confirmada no calendário de 2014.

A situação é a mesma do GP do México, marcado para 16 de novembro, sendo o penúltimo da temporada. Há um crescente interesse na Fórmula 1 no país, com as presenças de dois mexicanos no grid: Sergio Perez, da McLaren, e Esteban Gutierrez, da Sauber. O México não sedia um GP desde 1992.

Já a Áustria, sede da Red Bull, retorna ao calendário após 11 anos. A Índia, por sua vez, deixa o calendário da Fórmula 1 na próxima temporada - neste ano, a prova está marcada para o dia 27 de outubro.

A temporada 2014 da Fórmula 1 começará no dia 16 de março, com a realização do GP da Austrália. E, assim como vem acontecendo nos últimos anos, o campeonato vai se encerrar com o GP do Brasil, em 30 de novembro, no circuito de Interlagos. O terceiro GP pendente de confirmação é o da Coreia, marcado para 27 de abril.

Confira como ficou o calendário provisório da temporada 2014 da Fórmula 1 (com asterisco, as provas sujeitas à confirmação da FIA):

16/03 - GP da Austrália

30/03 - GP da Malásia

06/04 - GP do Bahrein

20/04 - GP da China

27/04 - GP da Coreia*

11/05 - GP da Espanha

25/05 - GP de Mônaco

01/06 - GP da América*

08/06 - GP do Canadá

22/06 - GP da Áustria

06/07 - GP da Inglaterra

20/07 - GP da Alemanha

27/07 - GP da Hungria

24/08 - GP da Bélgica

07/09 - GP da Itália

21/09 - GP de Cingapura

05/10 - GP da Rússia

12/10 - GP do Japão

26/10 - GP de Abu Dabi

09/11 - GP dos Estados Unidos

16/11 - GP do México*

30/11 - GP do Brasil