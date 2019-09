Campeã de Fórmula 1, Mercedes demite quatro funcionários após inquérito sobre racismo

SOCHI, Rússia - A Mercedes, equipe campeã de Fórmula 1, demitiu quatro funcionários e disciplinou outros três após um inquérito sobre racismo na fábrica da equipe, afirmaram jornais britânicos neste sábado. O time do pentacampeão mundial Lewis Hamilton, que tem herança caribenha e já se manifestou contra o racismo, confirmou em um comunicado que os quatro indivíduos foram demitidos.

A Mercedes afirmou que as demissões de 2 de agosto "aconteceram depois de uma investigação interna que confirmou violações de nossa política de diversidade e igualdade". "Nós condenamos esse comportamento da maneira mais forte possível e agimos imediatamente após a reclamação. Nós valorizamos a diversidade entre nossos empregados, e isso é fonte de força para nossa equipe", acrescentou o comunicado.

O jornal The Sun publicou que houve uma "campanha de assédio racista" contra um empregado muçulmano no quartel-general da equipe, em Brackley. Hamilton já falou sobre suas experiências com racismo, pedindo, em março, por mais posicionamento contra o preconceito em todos os âmbitos, depois de jogadores ingleses de futebol relatarem cantos abusivos em uma partida das Eliminatórias da Eurocopa contra Montenegro.

"Eu me lembro de estar na escola e você levava um tapa na mão por isso (racismo) e deixavam passar. Isso não deve acontecer em lugar nenhum. Medidas precisam ser tomadas e precisamos ser muito mais rígidos com isso”, disse Hamilton.