Campeão da DTM participará de testes pela Toro Rosso O campeão da temporada 2014 da DTM, categoria de corrida de carros de turismo baseada na Alemanha, vai participar dos testes da Fórmula 1 no circuito de Valência, marcados para quarta e quinta-feira. A confirmação foi realizada pela BMW, equipe do alemão Marco Wittmann, que faturou o título no último fim de semana.