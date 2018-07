Campeão da Fórmula 3 ganha chance de testar carro da Lotus na F-1

Campeão da Fórmula 3 Europeia por antecipação nesta temporada, Esteban Ocon teve confirmada de forma oficial a sua presença em um teste com um carro da Lotus na Fórmula 1. Membro do programa de jovens pilotos da equipe de Enstone desde 2010, o francês de 18 anos de idade vai pilotar o modelo E20, utilizado pela escuderia no campeonato de 2012 da principal categoria do automobilismo mundial.

Ocon se sagrou campeão da F3 no último final de semana, em Ímola, na Itália, quando levou a melhor em uma disputa com Max Verstappen, confirmado como piloto titular da Toro Rosso para 2015 na F1. Ele chegou aos 454 pontos no campeonato, enquanto o seu adversário holandês tem 368. Com essa vantagem, a jovem promessa assegurou o título com três provas a serem disputadas ainda nesta temporada.

Nesta terça-feira, Ocon festejou a "excelente oportunidade" que ganhou da Lotus, assim como enfatizou: "O apoio e a retaguarda que me foi dada desde 2011 me permitiram vencer a o campeonato da F3 contra alguns fortes concorrentes e mal posso esperar para começar o próximo passo da minha formação. Dirigir um carro de Fórmula 1 sempre foi um sonho meu, então mal posso esperar para começar".

Ocon vai testar o modelo E20 da Lotus entre os próximos dias 22 e 23, no circuito de Valência, na Espanha. O modelo foi pilotado por Kimi Raikkonen, hoje na Ferrari, quando o finlandês venceu o GP de Abu Dabi de 2012 na F1.

"Esteban é um enorme talento para o futuro. Ele se mostrou um piloto excelente como parte do nosso programa, estamos orgulhosos dele e ele realmente merece receber todas as oportunidades para levar sua carreira para o próximo nível", disse Gérard Lopez, chefe da Lotus, ao comentar a chance que está sendo dada ao jovem francês.