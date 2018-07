Campeão da GP2 estreará pela Lotus nos testes em Barcelona

Os testes coletivos da pré-temporada da Fórmula 1 nesta semana no circuito de Barcelona vão marcar a estreia de Jolyon Palmer pela Lotus. O britânico, que no ano passado foi campeão da GP2, vai guiar o E23, carro da equipe para a temporada 2015, na próxima sexta-feira, no segundo dia de testes na pista espanhola.

No início deste ano, a Lotus, agora impulsionada pelos motores da Mercedes, anunciou a contratação de Palmer para ser o seu terceiro piloto, explicando que o britânico vai participar de um "número significativo" de treinos livres de sexta-feira durante o campeonato da Fórmula 1.

Com Palmer sendo escalado para o segundo dia de testes, a Lotus vai dividir o E23 com seus pilotos titulares no restante dos testes. O venezuelano Pastor Maldonado pilotará o carro nesta quinta-feira e no próximo sábado, enquanto o francês Romain Grosjean vai fechar as atividades em Barcelona no domingo pela Lotus.

Palmer conquistou no ano passado o título da GP2, vencendo quatro provas e subindo 12 vezes ao pódios. Antes dele, Lewis Hamilton foi o último britânico a ser campeão da categoria de acesso à Fórmula 1 em 2006.