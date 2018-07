Campeão da MotoGP em 2006, Hayden é atropelado e está internado em estado grave

O piloto de motovelocidade Nicky Hayden foi atropelado por um carro, nesta quarta-feira, enquanto treinava com uma bicicleta na cidade de Misano Adriatico, uma comunidade situada na costa de Rimini, na Itália. O norte-americano está internado em um hospital.

Segundo informações do jornal italiano "Rimini Today", o piloto dos Estados Unidos teria chegado inconsciente ao setor de emergência do hospital do município e, depois de estabilizado, transferido para o hospital Bufalini, da cidade de Cesena.

Ainda de acordo com informações coletadas pela publicação italiana, o estado de saúde de Hayden, de 35 anos, seria crítico. Os primeiros exames teriam apontado traumatismos no crânio e no abdômen.

Hayden, de 35 anos, piloto da equipe Red Bull Honda - que estava na Itália para participar da etapa de Ímola do Mundial de Superbike, disputada no fim de semana passado - ganhou o título da MotoGP de 2006. Ele ocupa atualmente a 13ª colocação da temporada da Superbike. Na MotoGP, ele competiu entre 2003 e 2016, com três vitórias.