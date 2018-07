Campeão de 2017, Hamilton tem recepção calorosa na fábrica da Mercedes

Campeão da temporada 2017 da Fórmula 1, Lewis Hamilton teve uma recepção calorosa na fábrica da Mercedes na segunda-feira. O piloto inglês celebrou seu tetracampeonato na companhia dos integrantes da equipe e dos chefes, Toto Wolff e Niki Lauda, em Brixworth, na Inglaterra.

"Este é um dia muito emocionante. Não esperava por mim, agradeço a todos pela recepção calorosa. Nunca vou esquecer deste dia: chegar diante do portão da fábrica e ver todo mundo na calçada para me receber. Estou deslumbrado. Foi um ano incrível, uma jornada incrível junto de todos", declarou o inglês.

Chefe de equipe, Toto Wolff também exaltou seus funcionários. "Desde que tive a sorte de chegar aqui em 2012, vejo que estamos ficando cada vez mais fortes. Ainda vejo aqui muitos dos rostos que vi quando cheguei e também vejo rostos novos. Isso significa que estamos crescendo", disse o dirigente.

Com grande desempenho de Hamilton, a Mercedes garantiu novamente neste ano os títulos do Mundial de Pilotos e o Mundial de Construtores. A temporada poderá ser coroada ainda pela vitória no GP de Abu Dabi, que vai encerrar o ano da F-1 no domingo. O piloto inglês busca seu 10º triunfo na temporada.