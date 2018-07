Campeão de rali revela que desistiu de competir na F-1

Loeb esteve próximo de fechar acordo com a Toro Rosso para disputar a última etapa da Fórmula 1 no ano passado, em Abu Dabi. Mas quando o acerto estava para ser anunciado, a FIA alegou que ele tinha pouca experiência e recusou o pedido de superlicença. Assim, ele não pôde correr.

"A Fórmula 1 acabou para mim", revelou Loeb nesta segunda-feira, ao site do L''Equipe. "Se eu tivesse a chance de correr por diversão, eu certamente faria com prazer, mas acho difícil competir em uma corrida", acrescentou o francês, que buscará em 2011 o seu oitavo título no mundial de rali.