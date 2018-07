Campeão, Hamilton abre mão de número 1 e correrá com o carro 44

A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) anunciou a lista de inscritos para o Mundial de Fórmula 1 de 2015 e confirmou que Lewis Hamilton, atual campeão da categoria, irá correr com o carro número 44. O inglês abriu mão do número 1, geralmente assegurado ao vencedor de um campeonato da temporada anterior, de acordo com a listagem divulgada pela entidade.

Vettel, que iniciou 2014 defendendo a condição de atual tetracampeão do mundo, exibiu o número 1 em sua Red Bull e agora passará a utilizar o 5 no carro que irá guiar na Ferrari, sua nova equipe, na qual o finlandês Kimi Raikkonen usará o número 7 em 2015.

Já o brasileiro Felipe Massa utilizará o 19 no monoposto da Williams, enquanto o seu compatriota Felipe Nasr, estreante na F-1, andará com o carro número 12 pela Sauber. O espanhol Fernando Alonso, por sua vez, iniciará a sua segunda passagem pela McLaren com o número 14, depois de ter deixado a Ferrari após o final desta temporada. O seu novo companheiro de equipe, o inglês Jenson Button, estará com o monoposto 22 do grid da F-1.

Outros estreantes na categoria máxima do automobilismo, assim como Felipe Nasr, o holandês Max Verstappen e o espanhol Carlos Sainz, ambos da Toro Rosso, terão os respectivos números 33 e 55.

Confira a numeração completa dos pilotos da Fórmula 1 de 2015:

3 - Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull)

5 - Sebastian Vettel (ALE/Ferrari)

6 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes)

7 - Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari)

8 - Romain Grosjean (FRA/Lotus)

9 - Marcus Ericsson (SUE/Sauber)

11 - Sergio Pérez (MEX/Force India)

12 - Felipe Nasr (BRA/Sauber)

13 - Pastor Maldonado (VEN/Lotus)

14 - Fernando Alonso (ESP/McLaren)

19 - Felipe Massa (BRA/Williams)

22 - Jenson Button (GBR/McLaren)

26 - Daniil Kvyat (RUS/Red Bull)

27 - Nico Hülkenberg (ALE/Force India)

33 - Max Verstappen (HOL/Toro Rosso)

44 - Lewis Hamilton (GBR/Mercedes)

55 - Carlos Sainz (ESP/Toro Rosso)

77 - Valteri Bottas (FIN/Williams)