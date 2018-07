Campeão na motovelocidade, Max Biaggi sofre grave acidente na Itália

Dono de diversos títulos na motovelocidade, o piloto italiano Max Biaggi sofreu um grave acidente nesta sexta-feira, nas proximidades de Roma. Ele treinava para uma prova da Supermoto, no circuito de Sagittario, quando se acidentou e foi levado de helicóptero para o hospital.

De acordo com a imprensa italiana, o piloto de 45 anos estava consciente ao ser retirado da pista e não corre risco de morte. Mas apresenta diversas lesões, incluindo uma fratura no ombro e nas costelas. Ele treinava com dois jovens da Moto3 que são agenciados por ele.

Oficialmente aposentado das pistas desde o fim de 2012, quando abandonou as competições de alto nível, Biaggi foi duas vezes campeão do Superbike (2010 e 2012), competição pouco abaixo da MotoGP. E faturou quatro títulos das 250 cilindradas, uma das categorias da MotoGP. Foi ainda vice-campeão das 500 cilindradas e da própria MotoGP (1.000 cilindradas).

O acidente acontece menos de um mês após a morte do norte-americano Nicky Hayden. O campeão mundial na MotoGP foi atropelado por um carro quando estava de bicicleta pela rua, também na Itália.