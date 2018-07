Campeão no Brasil, Raikkonen celebra volta a Interlagos

SÃO PAULO - O único título mundial de Fórmula 1 da carreira de Kimi Raikkonen foi conquistado em 2007, com uma vitória no GP do Brasil, última etapa daquele ano. Cinco anos depois, o piloto finlandês admite um sentimento especial em relação ao circuito de Interlagos e não esconde a alegria pela volta ao País para a prova deste domingo, novamente fechando o calendário da categoria.

"O melhor dia da minha carreira aconteceu em Interlagos quando venci o campeonato em 2007 e isso significa que guardei todas as memórias deste lugar. Vivi alguns dos meus melhores momentos da vida neste circuito, e isso é algo que ninguém pode tirar. Por isso é um dos meus lugares preferidos", declarou.

Atualmente o piloto da Lotus vive situação bem diferente de cinco anos atrás, quando pilotava uma Ferrari, e não briga mais pelo título da temporada. Mesmo assim, Raikkonen demonstrou conhecimento do circuito e deu a receita para vencer em Interlagos.

"Para ir bem em São Paulo, você precisa ter um final de semana sólido, sem problemas. O motor também é importante nas subidas. Acho que o principal fator é a tração, mas também é importante ter um carro estável nas freagens. A última curva é muito importante, porque dá em uma reta", comentou.