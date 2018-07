Campeões do mundo são 25% do grid na temporada de 2012

SÃO PAULO - Oficialmente, a 63.ª temporada de Fórmula 1 começa nesta terça em Madonna di Campiglio, na Itália. O tradicional encontro dos pilotos e dirigentes da Ferrari com a imprensa internacional representa a estreia das atividades da Fórmula 1 no ano. O primeiro teste de pista, contudo, será apenas de 7 a 10 de fevereiro, em Jerez de la Frontera, na Espanha, quando a maioria das equipes apresentará seus modelos de 2012.

Mas o Mundial já garantiu vários atrativos. Com a volta de Kimi Raikkonen, agora na Lotus, ex-Renault, por exemplo, serão seis campeões do mundo nas pistas, ou 25% do grid. Juntos, conquistaram 14 títulos, recorde absoluto. Os outros campeões são Michael Schumacher, da Mercedes, com sete títulos; Fernando Alonso, com dois; Sebastian Vettel, com outros dois; além de Lewis Hamilton e Jenson Button, da McLaren, com uma conquista na carreira.

Na primeira prova do calendário, 24 pilotos de 12 escuderias vão alinhar seus carros no grid do circuito Albert Park. A cerca de dois meses do GP da Austrália, há apenas duas vagas em aberto: uma na Williams e outra na HTR (ex-Hispânia), a de menos recursos da competição.

A luta pelo carro da Williams é intensa. Dois brasileiros estão dentre os candidatos: Rubens Barrichello e Bruno Senna.

BANCO DOS RÉUS

Nos assuntos que envolvem a Ferrari, parece não haver dúvida de que, na estação de esqui dos Alpes, Massa começa o ano sentado no banco dos réus. A imprensa, em especial a italiana, deseja saber como o brasileiro está se preparando para reverter a má imagem deixada nos dois últimos campeonatos.

O companheiro Fernando Alonso conquistou no período seis vitórias e foi 20 vezes ao pódio. Já tudo o que Massa conseguiu foram cinco pódios, nenhum em 2011, e ele pode vir a ser o único representante do Brasil na Fórmula 1.

O próprio diretor da Ferrari, Stefano Domenicali, terá de explicar o que a escuderia está fazendo para dar ao "melhor piloto do mundo", Alonso, segundo sua própria avaliação, um carro que finalmente lhe permita expor sua competência. "O nosso próximo projeto será bem arrojado", já adiantou Domenicali.

Mas não é apenas a Ferrari que trabalha visando a abertura do Mundial, dia 18 de março em Melbourne, na Austrália. A campeã das duas últimas edições, Red Bull, com Sebastian Vettel, tem um grande desafio.

"Com a proibição do escapamento aerodinâmico teremos de repensar o carro como um todo", reconhece o diretor técnico da Red Bull, Adrian Newey. Em 2011, Vettel ganhou 11 corridas e o companheiro, Mark Webber, uma.

Por acreditar que a Red Bull perderá parte do extraordinário desempenho de 2011, o diretor da McLaren, Martin Whitmarsh, afirma: "As vitórias serão mais distribuídas entre os times."

A visão de Ross Brawn, diretor da Mercedes, se assemelha a sua: "O regulamento técnico teve poucas modificações e quando isso acontece os times tendem a se apresentar performance parecida", comentou.