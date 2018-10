Capacete de Ayrton Senna é leiloado em plataforma online

ROMA, 16 OUT (ANSA) - Um capacete utilizado pelo piloto brasileiro Ayrton Senna no Grande Prêmio de Zandvoort, na Holanda, em 1985, com valor estimado de 150 mil euros, está sendo leiloado pelo site Catawiki até o próximo dia 28 de outubro. A plataforma online também irá disponibilizar cerca de 250 itens exclusivos avaliados em aproximadamente 1 milhão de euros.

Os apaixonados por Fórmula 1 poderão fazer seus lances de outubro até dezembro. O leilão ainda inclui um conjunto de luvas de corrida amarelas, outros dois capacetes, além de uma macacão original. "Sobre as luvas, existem numerosas manchas de óleo, um sinal claro de quanto elas foram usadas. Então, quem arrematá-las vai começar a se sentir perto de Ayrton Senna", explicou o especialista da Catawiki, Marc Jans.

Segundo Jans, é extremamente "raro encontrar capacetes similares no mercado, principalmente porque remonta ao início da carreira de Senna". Ayrton Senna da Silva é considerado um verdadeiro ícone na história da Fórmula 1. Junto com a McLaren, foi campeão mundial em 1988, 1990 e 1991.

Ele foi também vice-campeão no controverso campeonato de 1989 e em 1993. Sua morte no dia 1 de maio de 1994, em Ímola, na Itália, assim como o funeral e velório, provocou uma das maiores comoções da história do Brasil, bem como repercussão mundial.