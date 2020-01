Carlos Sainz assume a liderança do Rally Dakar; Alonso se recupera

Um dos pilotos de rali mais experientes do mundo, o espanhol Carlos Sainz assumiu a liderança geral do Rally Dakar nesta terça-feira, na Arábia Saudita. O piloto da equipe X-Raid Team chegou na frente na terceira etapa da tradicional competição, com trecho de 427 quilômetros, próximo à fronteira com a Jordânia.

Dono de dois títulos no Dakar, Sainz assumiu a ponta da disputa entre os carros ao vencer a etapa desta terça, completando a distância em 3h48min01s, abrindo vantagem de 4min55s sobre o príncipe catariano Nasser Al-Attiyah, que está em segundo lugar geral e também foi o vice na etapa do dia.

Já o argentino Orlando Terranova, que liderava a classificação até o início da etapa desta terça, foi apenas o oitavo colocado nesta terça. E acabou caindo da primeira para a terceira posição geral.

Principal estrela da competição, o espanhol Fernando Alonso teve um bom dia em solo saudita, após ter problemas na segunda. Depois de perderem quase 2 horas e 40 minutos em relação aos líderes na etapa do dia anterior, em razão de uma leve batida numa pedra, o bicampeão mundial de Fórmula 1 e seu compatriota Marc Coma - multicampeão do Rally Dakar nas motos -, chegaram em quinto lugar nesta terça. Subiram para o 32º posto geral.

BRASILEIROS - Antonio Lincoln Berrocal teve boa evolução nesta terça nas motos ao chegar no 68º lugar, alcançando o 78º posto geral, a 5h30min30s do líder, o norte-americano Ricky Brabec.

Reinaldo Varela e Gustavo Gugelmin, como piloto e copiloto, mantiveram a reação nesta terça, após fraca performance na estreia, no domingo. Desta vez, terminaram em oitavo lugar, subindo para o 19º posto geral na categoria UTV. Estão no momento a 2h36min54s dos norte-americanos Casey Currie e Sean Berriman, atuais líderes da categoria.

Nas demais categorias, o chileno Ignacio Casale chegou em terceiro na etapa desta terça nos quadriciclos e manteve a liderança geral - é o atual bicampeão. Nos caminhões, o russo Andrey Karginov levou a melhor, mas o bielo-russo Siahrei Viazovich segue na primeira posição geral.