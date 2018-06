Carlos Sainz Jr. vai participar de etapa de rali em Mônaco O piloto espanhol Carlos Sainz Jr. vai seguir os passos do pai Carlos Sainz. Ao menos, como convidado de uma das etapas do Rally de Montecarlo, na próxima semana. Curiosamente, seu pai acabou de se sagrar campeão do Rally Dakar, no sábado, pela segunda vez na carreira.