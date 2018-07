Carpenter lidera treino das 500 Milhas, Alonso é sétimo e Bourdais sofre acidente

O norte-americano Ed Carpenter foi o piloto mais rápido no treino de classificação realizado neste sábado para as 500 Milhas de Indianápolis. Correndo com sua própria equipe, ele completou suas voltas com a média de 230,468 milhas por hora, deixando o japonês Takuma Sato na segunda posição, com 230,382mph. Já o neozelandês Scott Dixon, da Ganassi, foi o terceiro.

A grande atração do treino, contudo, foi Fernando Alonso. Bicampeão mundial na Fórmula 1 e piloto da McLaren, o espanhol surpreendeu ao garantir o sétimo tempo e colocar o seu carro da Andretti - a mesma equipe de Takuma Sato - no "Fast Nine", que será disputado neste domingo e decidirá os nove primeiros colocados do grid. Essa é a primeira participação do piloto em uma prova da Fórmula Indy, o que o deixará de fora do GP de Mônaco, no dia 28, mesma data das 500 Milhas.

Além de Carpenter, Sato, Dixon e Alonso, também avançaram ao Fast Nine o norte-americano JR Hildebrand, o seu compatriota Alexander Rossi, o australiano Will Power, o brasileiro Tony Kanaan e Marco Andretti, outro companheiro do piloto espanhol.

Já o brasileiro Helio Castroneves, da Penske, três vezes vencedor das 500 Milhas de Indianápolis e quatro vezes pole position, decepcionou no treino e foi apenas o 14º. Está fora, assim, da disputa pelas nove primeiras colocações.

O treino deste sábado também foi marcado pelo grave acidente do francês Sebastien Bourdais, da Dale Coyne, que perdeu o controle de seu carro e se chocou contra a barreira de proteção da pista.

A equipe de segurança levou mais de dez minutos para tirá-lo do carro. Bourdais estava consciente, deixou o autódromo de ambulância e foi levado para o Hospital Metodista da Universidade de Indiana.

O treino de definição dos nove primeiros colocados para o grid de largada das 500 Milhas de Indianápolis será realizado neste domingo. A corrida, por sua vez, será disputada em 28 de maio.