Carro da McLaren é aprovado no teste de impacto da FIA

A McLaren anunciou neste sábado que o seu carro para a temporada 2015 da Fórmula 1 - o MP4-30 - foi aprovado em todos os testes de impacto da Federação Internacional de Automobilismo (FIA), uma exigência para que ele seja liberado para ir às pistas, em um indicativo de que o seu projeto está em um bom andamento para o próximo ano.

"Boa notícia: o McLaren-Honda MP4-30 passou em todos os seus testes de impacto do chassi da FIA", revelou a equipe inglesa em publicação no seu perfil no Twitter, rede de microblogs na internet.

Assim, a McLaren se tornou a primeira equipe a anunciar que recebeu a aprovação da FIA nos testes de impacto. A situação, aliás, é bem diferente da vivida neste ano, quando a equipe passou pelo teste apenas no dia 21 de janeiro, apenas uma semana antes do começo da pré-temporada da Fórmula 1.

Agora, porém, a McLaren parece estar com o seu planejamento adiantado para 2015, quando voltará a competir com os motores da Honda. A equipe, no entanto, ainda não revelou a data de lançamento do MP 4-30 para a próxima temporada da Fórmula 1.

De qualquer forma, nos últimos dias, a McLaren confirmou a sua dupla de pilotos para 2015. Os carros da equipe inglesa serão pilotados pelo espanhol Fernando Alonso, de volta após passagem pela McLaren em 2007, e pelo inglês Jenson Button, que teve o seu contrato renovado.

Os primeiros testes coletivos da Fórmula 1 para o campeonato de 2015 serão realizados entre os dias 1º e 4 de fevereiro no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. A temporada começará em 15 de março, com o GP da Austrália, em Melbourne.