Carro da Williams é 'dócil de pilotar', diz Bruno Senna

"O carro é superconfiável. Esses primeiros dias de testes na Fórmula 1 nunca foram fáceis, mas não tivemos nenhuma quebra. Acho que fizemos tudo o que estava previsto e, como andamos bastante, conseguimos avançar na performance e deixar o carro mais rápido", comentou o piloto.

Nesta sexta, o brasileiro aproveitou o último dia em Jerez para testar os pneus duros da Pirelli. "Eu já havia treinado ontem com os macios e os médios. Acho que o carro mostrou um comportamento bastante homogêneo com as três versões de compostos. Temos uma boa plataforma inicial", aprovou.

Para Bruno Senna, os testes da semana serviram apenas para o contato inicial dos pilotos com os novos carros, uma vez que as equipes apresentaram configurações diferentes e ainda não podem ser comparadas.

"Ainda não dá para saber muito bem onde estamos, embora aparentemente todos estejam muito próximos. Cada equipe tem seu próprio programa e entra na pista com quantidades diferentes de combustível, o que dificulta as análises", declarou.

Depois dos testes em Jerez, Bruno Senna voltará às pistas no fim do mês, no Circuito da Catalunha. As sessões em Barcelona acontecerão entre os dias 21 e 24. Na sequência, novos testes serão realizados em solo catalão entre 1 e 4 de março.