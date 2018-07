Carro de Hamilton pega fogo e Rosberg faz sexta pole position de 2014

Os dois carros da Mercedes tiveram desempenho muito diferente no treino de classificação para o GP da Hungria de Fórmula 1, neste sábado. Nico Rosberg fez a sua sexta pole position na temporada, com 1min22s715, melhor tempo do fim de semana, enquanto o companheiro de equipe e rival pelo título da temporada, Lewis Hamilton, viu seu carro pegar fogo e vai ser obrigado a largar na última fila. Felipe Massa sai em sexto, ao lado de Fernando Alonso.

Hamilton, que havia sido o mais rápido de todos os treinos livres e costuma andar bem em Hungaroring, teve azar ainda na primeira parte do treino, quando o carro dele começou a pegar fogo. De acordo com a equipe, o incêndio foi causado por vazamento de combustível. O britânico ainda tentou levar a sua Mercedes até os boxes, mas foi obrigado a estacionar e ir caminhando até o pit.

Hamilton vai ficar atrás do grid pela segunda vez seguida. No fim de semana passado, na Alemanha, ele bateu forte no Q1, por conta de uma falha nos freios, e não conseguiu voltar para o Q2. Mesmo obrigado a largar na 15.ª colocação (ainda ganhou uma posição por punição ao mexicano Sergio Pérez), cruzou a linha de chegada em terceiro.

Neste sábado, se Hamilton teve azar, Rosberg até deu sorte. No início do Q3, uma chuva forte começou a cair no final da reta e ele foi o primeiro a descobrir. O carro foi para a brita, mas ele conseguiu evitar o choque com o muro de pneus. Kevin Magnussen, que vinha logo atrás, não teve a mesma sorte e bateu. Em seguida, Button também saiu da pista antes da bandeira amarela.

Alguns segundos depois e a pista ganhou bandeira vermelha, parando o treino por cerca de 10 minutos. Na volta, com a pista já quase seca, Sebastian Vettel fez ótima volta em 1min23s201, então o melhor tempo do fim de semana, ficando com a pole provisória. Quando Nico Rosberg veio para a volta rápida, porém, deixou o carro da Red Bull quase meio segundo para trás.

Felipe Massa fez um treino sem percalços e vai largar em sexto, três posições atrás de Valtteri Bottas, o finlandês que é seu companheiro de equipe na Williams. Entre eles, a Red Bull de Daniel Riccciardo e a Ferrari de Fernando Alonso. A escuderia italiana, aliás, errou com Kimi Raikkonen. Tirou o finlandês da pista cedo no Q1, achando que ele estava garantido no Q2, mas o piloto acabou ultrapassado e não avançou. Assim, vai largar em 17.º.

O GP da Hungria será disputado a partir das 9 horas (de Brasília) deste domingo.

Confira como ficou o grid de largada:

1. Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1min22s715

2. Sebastian Vettel (ALE/Red Bull) - 1min23s201

3. Valtteri Bottas (FIN/Williams) - 1min23s354

4. Daniel Ricciardo (AUS/Red Bull) - 1min23s391

5. Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1min23s909

6. Felipe Massa (BRA/Williams) - 1min24s223

7. Jenson Button (GBR/McLaren) - 1min24s294

8. Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso) - 1min24s720

9. Nico Hulkenberg (ALE/Force India) - 1min24s775

10. Kevin Magnussen (DIN/McLaren) - sem tempo no Q3

-----------------------------------------------------

11. Daniil Kvyat (RUS/Toro Rosso) - 1min24s706

12. Adrian Sutil (ALE/Sauber) - 1min25s136

13. Sergio Pérez (MEX/Force India) - 1min25s211

14. Esteban Gutierrez (MEX/Sauber) - 1min25s260

15. Romain Grosjean (FRA/Lotus) - 1min25s337

16. Jules Bianchi (FRA/Marussia) - 1min27s419

-----------------------------------------------------

17. Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) - 1min26s792

18. Kamui Kobayashi (JAP/Caterham) - 1min27s139

19. Max Chilton (GBR/Marussia) - 1min27s819

20. Marcus Ericsson (SUE/Caterham) - 1min28s643

21. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) - sem tempo

22. Pastor Maldonado (VEN/Lotus) - sem tempo