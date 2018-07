Carro decola, bate no alambrado e mata uma pessoa em Nurburgring

O automobilismo mundial registrou mais uma morte neste sábado após acidente impressionante e assustador. Desta vez, um espectador que acompanhava a abertura do VLN 1, campeonato de endurance, no circuito de Nurburgring, da Alemanha. A pessoa, que não teve a identidade revelada, estava acompanhando a prova quando o carro do britânico Jann Mardenborough decolou e chocou-se com força no alambrado.

Outras pessoas ficaram machucadas com o impacto do carro de Mardenborough e foram levadas para o centro médico do circuito antes de serem encaminhadas para hospitais da Alemanha. O piloto da Nissan saiu rapidamente do carro, não sofreu escoriações, mas ficou desolado ao ver as pessoas machucadas no local do acidente.

"Na rodada de abertura do Campeonato VLN Endurance em Nurburgring, um acidente aconteceu no sábado, em que vários espectadores ficaram feridos. Um deles morreu, apesar das operações de resgate imediatamente iniciadas no centro médico do circuito. Os outros espectadores feridos foram levados para maiores cuidados médicos para um hospital. A corrida foi interrompida para permitir o acesso rápido ao local dos serviços de salvamento", informou a organização da prova de lonjga distância

"Estamos todos profundamente chocados e tristes com esses acontecimentos e os nossos pensamentos estão com o falecido, os feridos e suas famílias e amigos.", divulgou a Nissan. A organização do evento também lamentou o acidente. "O VLN e o organizador da corrida estão profundamente entristecidos."