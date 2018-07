Carro ruim não tira o humor de Alonso

Não é porque o carro não ajuda que eu vou perder o bom humor. Esse parece ser o lema de Fernando Alonso. Os tempos de campeão do mundo já vão longe – em 2016 completa dez anos que ele foi bi – e, desde que retornou à McLaren, o espanhol enfrenta um problema atrás do outro. Mas não perde o rebolado.

Alonso tira de letra cada contratempo na pista. Pelo menos quando está em Interlagos. Ontem, por exemplo, voltou a roubar a cena durante o treino livre da tarde, depois que sua McLaren ficou, de repente, mais lenta do que uma tartaruga e, por fim, teve de ser estacionada numa área de escape da reta oposta.

Alonso não se fez de rogado. Ao sair do carro, achou uma pedrinha e, talvez inspirado pelo fato de estar no Brasil, tentou fazer embaixadinhas com ela. Mostrou qualidade proporcional à de seu carro.

Como precisava esperar passar o tempo para voltar ao boxe, resolveu atacar de operador de câmera. Encontrou uma, que registrava o treino, pelo caminho e se meteu a operá-la. Claro, causou danos à transmissão. Fez caretas, deu risadas e, por fim, alguém lhe levou um banquinho para que pudesse “trabalhar” mais sossegado.

No ano passado, Alonso também deu um showzinho após sua McLaren quebrar no sábado. Arranjou uma cadeira de praia e ficou tomando sol ao lado da pista enquanto a sessão rolava.

Depois, ainda passou pelo pódio e, ao lado de Jenson Button, posou para os fotógrafos simulando uma dobradinha da McLaren. Foi a forma de criticarem a equipe por não lhe darem um carro competitivo.