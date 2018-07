Carros da F-1 serão bem modificados já para os testes de Barcelona

NICE - A partir desta terça-feira, as 11 equipes que disputam o Mundial de Fórmula 1 vão iniciar no Circuito da Catalunha, em Barcelona, a segunda série de testes da pré-temporada de 2013. Depois restará ainda, antes da abertura do campeonato, dia 17 de março, na Austrália, um último período para testes, de 28 de fevereiro a 3 de março, também na cidade espanhola.

As modificações a serem apresentadas nos carros, agora, seguirão a orientação dos ensinamentos obtidos semana passada no primeiro ensaio, em Jerez de la Frontera. "Achamos o caminho para desenvolver o nosso carro. Já para Barcelona, teremos importantes novidades no F138", afirmou Felipe Massa, da Ferrari, ainda em Jerez. Ele fez o melhor tempo de todos nos trabalhos.

Mark Webber, da Red Bull, definiu os primeiros quatro dias de testes na pista espanhola como "o 21.º GP da temporada passada". E explicou que o que se viu na pista de Jerez foi a sequência literal das últimas corridas de 2012, com a Red Bull, sua equipe, com pequena vantagem sobre McLaren, Lotus e Ferrari. Mas isso não quer dizer que esse será o desenvolvimento na etapa de Melbourne, este ano, e uma semana depois, a de Sepang, na Malásia. "Já para o teste de Barcelona, teremos novos componentes no carro e nossa base, agora, é melhor que a do ano passado", disse Jenson Button, da McLaren, junto de Sebastian Vettel, da Red Bull, autor dos tempos que melhor impressão causaram por terem sido obtidos com os novos pneus duros da Pirelli, enquanto Massa, por exemplo, os fez com os pneus macios, mais aderentes.

Button não esconde que a McLaren tem potencial para vencer a Red Bull, campeã nos três últimos anos. "Começamos o nosso trabalho de uma maneira muito promissora."

O diretor técnico da Red Bull, Adrian Newey, lembrou em Jerez que os novos pneus representam a única modificação real este ano, pois o regulamento é o mesmo de 2012. "Quem melhor responder a esse desafio, entender esses pneus e melhor aproveitá-los, vai vencer as provas", afirmou. "São diferentes dos usados em 2012 e realizamos um único breve treino com eles, em Interlagos."

PIRELLI

Em entrevista exclusiva ao Estado, Paul Hembery, diretor da Pirelli, explicou: "Tivemos dos pilotos e dos técnicos um retorno positivo depois dos testes de Jerez. Nos sinalizaram que os novos pneus são, sem dúvida, mais rápidos e atingem sua temperatura ideal de aderência mais velozmente também, alguns de nossos objetivos este ano."

Ocorre que o desgaste, mesmo do tipo duro, foi elevado. "Jerez não é referência por causa da condição do asfalto. Penso que no ano que vem talvez devamos ir ao circuito de Bahrein ou Abu Dabi", disse Hembery. O asfalto da pista espanhola expôs demais as pedras que o compõem, por causa do elevado desgaste, o que fez com que os pneus tivessem vida útil ainda mais breve da imaginada.

Os projetistas entenderam também que as atualizações a serem incorporadas em Barcelona devem levar em conta, depois da experiência de Jerez, a interferência desses novos pneus na aerodinâmica. "As paredes têm outra construção agora. Nossa intenção era oferecer maior aderência mecânica, reduzindo, assim, a importância da aerodinâmica. Isso nos faz prever que haverá menor diferença entre o desempenho das equipes grandes e as médias", comentou Hembery.

De fato, em Jerez de la Frontera, Sauber, Force India e Toro Rosso sugeriram não estar desproporcionalmente distantes de Red Bull, McLaren, Lotus, Ferrari e Mercedes. A Williams apresentará seu modelo de 2013 dia 19, em Barcelona, antes do início do segundo treino. E deve fazer parte desse bloco também, o que ratifica a impressão geral, dentre os profissionais da Fórmula 1, de que esta temporada não deverá ser distinta da de 2012, com oito vencedores diferentes nas 20 etapas disputadas.