Carros da Stock Car terão câmbio eletrônico em 2014

Até o ano passado os pilotos utilizaram uma alavanca de câmbio que ficava do seu lado direito e que eram movimentados para frente e para trás. Ao confirmar a mudança, a organização da Stock destacou que os participantes do campeonato de 2014 ganharão mais segurança, pois não precisarão mais tirar as mãos do volante para mudar as marchas. Atrás da direção serão instaladas duas aletas, normalmente chamadas de borboletas, que farão estas trocas.

"O tempo de troca será igual ou um pouco mais rápido, mas o piloto manterá as duas mãos no volante, o que aumenta a segurança. Além disso, poderá fazer trocas numa curva segurando o carro no traçado com mais firmeza", afirmou o ex-piloto Zequinha Giaffone, um dos responsáveis pela JL, empresa que fabrica e dá suporte técnico aos carros da Stock.

"Essa mudança vai melhorar o carro em alguns pontos, como o desgaste do câmbio, que hoje já é relativamente baixo. Só para se ter uma ideia, esse câmbio mecânico que era usado na Stock Car é o mesmo ainda utilizado nas 24 Horas de Daytona, a mesma que o Christian Fittipaldi venceu. A vantagem do eletrônico é que ele não permite erro no giro do motor na hora da troca de marchas, e só troca quando pode e não quando o piloto quer", completou o ex-piloto Zequinha Giaffone, um dos responsáveis pela JL, empresa que fabrica e dá suporte técnico aos carros da Stock.

O primeiro teste na pista do novo câmbio dos carros acontecerá nos dias 25 e 26 de fevereiro, em Curitiba, onde os pilotos farão treinos coletivos de pré-temporada. A primeira etapa do campeonato deste ano está marcada para 23 de março, no circuito de Interlagos, em São Paulo.