Casey Stoner confirma domínio e vence etapa da França da MotoGP

Após dominar os treinos da semana, o australiano Casey Stoner confirmou o bom desempenho no circuito de Le Mans neste domingo ao vencer a etapa da França de MotoGP. O piloto da Honda largou na pole e não foi ameaçado até cruzar a linha de chegada, em uma vitória de ponta a ponta.

No pódio, Stoner teve a companhia dos italianos Andrea Dovizioso, também da Honda, e Valentino Rossi, da Ducati. O multicampeão da categoria obteve seu melhor resultado desde que mudou de equipe neste ano. Líder do campeonato e atual campeão, o espanhol Jorge Lorenzo chegou em quarto.

Apesar do resultado, Lorenzo não perdeu a ponta da classificação geral. Ele soma 78 pontos, contra 66 de Stoner, novo segundo colocado. O espanhol Dani Pedrosa caiu para terceira colocação, com 61 pontos, após abandonar a corrida deste domingo.

Pedrosa precisou deixar a prova mais cedo por causa de uma ultrapassagem imprudente do italiano Marco Simoncelli na primeira parte da corrida. A manobra atrapalhou o espanhol, que tocou na moto do rival, perdeu o controle e abandonou a corrida. Na queda, ele sofreu uma fratura na clavícula direita.

A nova lesão acontece justamente quando Pedrosa tentava se restabelecer na categoria, após ficar de fora das últimas etapas do ano passado, por conta de outra fratura, na clavícula esquerda. O espanhol vencera a corrida passada, em Portugal, e entrara na briga pela liderança do campeonato.

A manobra arriscada custou uma punição a Simoncelli. Antes do início da corrida, Stoner já havia sido multado em 5 mil euros por acertar um soco no francês Randy de Puniet durante o warm up da etapa francesa.

Confira os primeiros colocados em Le Mans:

1.º - Casey Stoner (AUS/Honda), 44min03s955

2.º - Andrea Dovizioso (ITA/Honda), 44min18s169

3.º - Valentino Rossi (ITA/Ducati), 44min18s519

4.º - Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), 44min25s030

5.º - Marco Simoncelli (ITA/Gresini Honda), 44min35s200

6.º - Ben Spies (EUA/Yamaha), 44min35s564

7.º - Nicky Hayden (EUA/Ducati), 44min39s521

8.º - Hiroshi Aoyama (JAP/Gresini Honda), 44min55s457

9.º - Hector Barbera (ESP/Aspar Ducati), 45min07s686

10.º - Karel Abraham (RCH/Cardion Ducati), 45min07s840